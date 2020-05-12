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Российские террористы установили артиллерию в жилых кварталах оккупированной Голубовки

Сегодня, 15:04 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконные вооруженные формирования так называемой «ЛНР» продолжают откровенно пренебрегать правилами ведения войны и Международным гуманитарным правом.

Как сообщили  в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, на улицах оккупированной Голубовки (бывший Кировск) были замечены самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». 

«На глазах испуганных горожан захватчики неоднократно совершали демонстративное развертывание расчетов на огневых позициях и подготовку к ведению огня в направлении Новотошковского. В случае открытия огня траектория снарядов проходила бы над густонаселенными кварталами», — сказано в сообщении.


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