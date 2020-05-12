20 манипуляций в выступлении Владимира Зеленского

Фото: сайт президента Украины

Эксперты Комитета избирателей провели анализ выступления президента Владимира Зеленского в ходе годовой пресс-конференции на посту главы государства. По данным КИУ, не менее 20 утверждений Зеленского были манипулятивными, содержали искажения фактов и статистических данных или противоречили его предыдущим заявлениям.

Пресс-конференция Зеленского под открытым небом длилась три часа

«Манипулятивные утверждения были фактически в половине ответов президента. В частности, Владимир Зеленский довольно часто манипулировал и преувеличивал достижения власти в таких вопросах как успешность борьбы с коронавирусом, повышение заработных плат, снижение цены на бензин. Кроме того, президент неоднократно противоречил сам себе. К примеру, Владимир Зеленский указывал, что не влияет на кадровую политику правительства, но при этом ранее утверждал, что лично занимался поиском министра культуры», - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

«Ярким примером манипуляций является утверждение президента о положительных показателях роста уровня средней заработной платы. Анализ заработной платы за 2017-2020 гг. Показывают, что темпы роста размера средней заработной платы в последний год резко сократились», - добавил А. Кошель.

Также анализ выступления президента показывает, что глава государства избегал неудобных вопросов и пытался перевести их на шутки.

«В частности, президент фактически не ответил на вопрос относительно назначения на государственные должности лиц, ранее работавших в «Студии Квартал 95» и были их партнерами. Владимир Зеленский лишь отметил, что никто из этих лиц не является его кумовьями или армейскими друзьями, фактически избежав ответы по существу вопроса. Однако согласно анализу КИУ в течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Владимир Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Владимир Зеленского или его окружение получили государственные должности», - добавил А. Кошель.

Примеры манипулятивных заявлений Зеленского:

«Чего мы достигли на встрече в нормандской формате? На сегодня у нас было три обмена. 75 человек вернулись после Нормандской встречи. И сейчас говорим с РФ о возможном обмене после COVID-19»

По результатам встречи в нормандской формате, которая состоялась 9 декабря в Париже, были поддержаны договоренности об обмене пленных по принципу «всех на всех» до конца года. «Страны-участницы поддерживают взаимное освобождение удерживаемых лиц к 31 декабря 2019 по принципу «всех на всех», - заявил ранее Владимир Зеленский. Намерение обменять «всех на всех» также было подтверждено в Общих согласованных выводах Парижского саммита, опубликованных на сайте офиса президента, однако на практике этот принцип реализован так и не был.

«Будем бороться до конца за Минск, потому что с Минском связанные санкции против РФ ...»

Санкции против РФ действительно связаны с Минским соглашениями, однако ранее, будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский фактически игнорировал этот факт. Владимир Зеленский заявлял: «Мы видим, что Минские соглашения не работают, их надо расширять, подтягивать больше стран, западных партнеров». Став президентом, Владимир Зеленский сменил риторику по Минских соглашений.

«Ни кума и военного друга я не назначил»

По данным КИУ более 30 человек, работавших в структуре «Студии Квартал 95», ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Владимир Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками Владимира Зеленского или его окружение получили государственные должности в время первого года президентства Зеленского. Часть из этих людей были назначены на работу в органах безопасности государства или получили существенное повышение в органах исполнительной власти. При этом в большинстве случаев речь идет о лицах, профессиональный опыт которых не соответствовал уровню занимаемых должностей и которые вряд ли бы получили такие должности, если бы не пребывание у власти Владимир Зеленского. Тот факт, что эти лица действительно не являются кумовьями или военными друзьями президента ситуацию не меняет.

«Что касается декларирования недвижимости, денег или бизнеса, которого, мне кажется, нет у господина Баканова ... такого честного главы СБУ в Украине никогда не было»

По данным расследования журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях» Иван Баканов занимает руководящую должность в испанской фирме Nueva Tierra Verde Sociedad Limitada, что является нарушением антикоррупционного законодательства. В пресс-службе СБУ заявили, что И. Баканов не занимается деятельностью с момента назначения на государственную должность.

«Как только депутаты не будут голосовать, не захотят, если они будут лоббировать интересы, не дай бог, той или иной коммерческой группы влияния на политикум Украины - одновременно не думая даже ни о чем, я буду распускать парламент»

Основания досрочного прекращения полномочий Верховной Рады четко определены в ст. 90 Конституции. Согласно Основному Закону президент имеет право распустить парламент только в случае, если в течение одного месяца не сформирована коалиция в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован новый в течение 30 дней не происходят пленарные заседания.

«Или я провожу собеседования? В основном проводит премьер-министр, если это касается кадровой политики правительства»

Президент ответил, что он или его окружение влияют на кадровую политику правительства, однако ранее, отвечая на вопрос о назначении министра культуры Владимир Зеленский заявил: «У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти сейчас хорошего министра культуры. Мы вместе с премьером ищем». Также СМИ сообщали, что в начале февраля в Офисе Президента проводились собеседования с кандидатами на должности министров и вице-премьеров, которые должны были войти в новое правительство.

«Что касается господина Ермака. Для меня это бесполезно. Я знаю кто проводил записи, я знаю для чего, я знаю, кто хотел шантажировать записями меня лично. Смешно, что никто там никаких денег не брал, и ни слова на видео»

Ранее в Офисе президента не отрицали факт подлинности так называемых «пленок Ермака». Более того, Денис Ермак фактически подтвердил подлинность записей, отметив, что «он свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, проектами, брать на рассмотрение их резюме и т.д.». При этом на части видео речь все же шла о возможном получения денежных средств. В частности, по делу частного порта в Одессе, о чем сообщали журналисты Bihus.Info. Тот факт, что фигуранты пленок не были назначены на должности не снимает вопросов относительно того, чем занимались указанные лица на видео и для чего вообще проводились так называемые собеседования.

«Если будет большая поддержка народа Украины - я смогу об этом (повторное баллотирования в президенты) думать. На весь список недостаточно будет одного срока»

Это заявление прямо противоречит обещаниям, которые давал Владимир Зеленский, будучи кандидатом в президенты. В предвыборной программе Владимир Зеленского указано: «Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего».

«Если сядем сейчас на машину и проедем все заправки в Украине. Увеличилась цена? Уменьшилась цена на бензин»

Основной причиной снижения цен на автомобильное топливо стали не действия украинской власти, а обвал стоимости нефти на мировом рынке из-за отсутствия договоренностей между Саудовской Аравией и Россией об ограничении добычи нефти.

«Не у всех, но средняя заработная плата в стране выросла»

По данным Министерства финансов по состоянию на март 2020 по сравнению с показателями 2019 средний размер заработной платы составил 11 446 грн. и вырос на 1209 грн. Однако темпы роста значительно ниже, чем в предыдущие годы. По состоянию на март 2019 по сравнению с показателями марта 2018 заработная плата выросла на 1855 грн. По состоянию на март 2018 - на 1630 грн. По состоянию на март 2017 - на 1832 грн.

«У нас в Омане даже в то время не было посла. Если говорить о государственном визите. У нас не было никаких отношений. Дипломатических, инвестиционных с такими странами как Саудовская Аравия, Оман и т.д.»

Оман относится к зоне ответственности Посольства Украины в Саудовской Аравии. Указом Президента от 19 октября 2015 Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Султанате Оман по совместительству назначен В. В. Вахрушев. Также имели место контакты на высоком уровне. В 1993 г.. Состоялся официальный визит премьер-министра Леонида Кучмы в Султанат Оман. В 2002 и 2010 - официальные визиты министров иностранных дел А. Зленко и П. Порошенко в Султанат Оман.

«Что за тайная поездка в Оман? Это была моя частная поездка ... Моя семья оплатила номер в гостинице. ... Я не брал с собой свой офис. Я не брал своих помощников»

Согласно информации Управления государственной охраны на командировки в Оман военнослужащих, должны постоянно осуществлять государственную охрану Президента, было потрачено 59 499 грн. на проезд и 14820 грн. - на суточные.

«И о чем вы говорите, что никто не знал? И никто не интересовался. Полетела человек на 2-3 дня. Я не должен о своей, мне кажется, частной поездке говорить»

В случае, если поездка была сугубо частной, не понятно, почему Владимир Зеленский в Омане проводил встречи на государственном уровне. Зато, если речь шла о государственной поездке президента - о ней должно быть публично сообщено.

«Мы стали заниматься иранской трагедией. Кстати, в которой мы тоже победили ... для нас было очень важным признание иранской стороной, что именно их ракета была направлена ​​в наш самолет где погибли экипаж и граждане Украины»

Официальный Тегеран признал, что самолет МАУ ошибочно сбили иранские военные под давлением лидеров западных стран. Этому предшествовали заявления лидеров Канады, США и Франции в которых были обнародованы данные разведки этих стран.

Посольством Украины в Иране было обнародовано заявление, в котором отмечалось, что причиной аварии были технические неисправности двигателя самолета. Позже заявление было изменено. Эксперты критиковали украинскую власть и дипломатов за недостаточную скорость и качество реакции на события.

«Если людям не нравится власть и то, что делаю я и моя политика, пожалуйста, для этого приняли закон об импичменте. И я хотел, чтобы его приняли, чтобы мы стали цивилизованной страной, чтобы у нас смена власти прошла, чтобы она была в мирном процессе»

Предложенная процедура импичмента слишком обременительной и нереалистичной. Закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста» был раскритикован экспертами из-за того, что на практике его нормы фактически невозможно реализовать.

«Где был мэр Черкасс два месяца назад? Где его обращение ко мне: чем я могу помочь власти? Где его самолеты, которые прилетали и наполняли больницы, аптеки Черкасс? Где наполнения госрезерва? Где его личные деньги?»

По данным СМИ конце марта А. Бондаренко перечислил 50 тыс. грн. своей заработной платы на счет Черкасской городской инфекционной больницы. Однако даже без этого факта призывов со стороны президента относительно личных денег городского головы, которые должны были быть потрачены на борьбу с COVID-19, не является корректными. Ведь это же вопрос можно задать и самому президенту.

«Я не лоббиста их (олигархов) интересов. Они не могут надавить на меня, чтобы поставить того или иного человека на должность. Мне кажется, они даже не хотят, боятся и понимают, что нет смысла в том, чтобы мне это предлагать»

СМИ неоднократно сообщали о присутствии во власти лиц, связанных с олигархами. В частности, о людях олигарха Рината Ахметова в сферах, касающихся энергетики. Также известно о существовании во фракции «слуги народа» так называемой «группы Коломойского». Кроме того, эксперты неоднократно заявляли о рассмотрении лоббистских законопроектов, связанных с интересами финансово-промышленных групп (в частности, табачного бизнеса). Поэтому, даже в случае, если Владимир Зеленский лично не способствует назначению ставленников олигархов во власть, это не отрицает того, что такие люди действительно присутствуют во властных кабинетах и ​​влияют на принятие решений.

«Что касается «просто перестать стрелять». Это сложный процесс »

Будучи кандидатом в президенты, Владимир Зеленский отмечал, что война продолжается, в том числе, из-за действий политиков, которые заинтересованы в ее продолжении. Как кандидат в президенты Владимир Зеленский заявлял: «Если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять». По данным портала «Слово и Дело» за почти год президентства Зеленского на Донбассе было зафиксировано более 4000 нарушений режима прекращения огня.

«Мы боремся вместе с COVID-19, и я вижу, что мы честно, как минимум в этом направлении, мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Я в этом уверен. Возьмите статистику»

Несмотря на положительную динамику в вопросе противодействия коронавируса, организация карантина в Украине сопровождалась рядом публичных скандалов. В частности, во время массового возвращения заробитчан из-за границы, после возникновения транспортного коллапса в Киеве в связи с закрытием метро, ​​при несоблюдении карантина и посещения церкви на Пасхальные праздники, о деятельности ресторана «Велюр», а также при получении гуманитарной помощи из Китая и работы сети гипермаркетов «Эпицентр».

«Конец эпохи бедности в Украине 100% не пришел. И не может наступить, пока в мире кризис»

Экономические проблемы в Украине начались еще до начала кризиса. В течение последнего года ухудшились базовые экономические показатели. В частности, по итогам 2019 промышленное производство сократилось на 0,5% (в 2018 выросло на 3%). Неудовлетворительные экономические результаты стали одной из причин отставки правительства А. Гончарука.