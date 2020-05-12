В Луганской области СБУ задержала боевика, который 6 лет скрывался от правосудия

В Луганской области СБУ обнаружила жителя Золотого, который 6 лет скрывался в РФ от украинских правоохранителей, за участие в незаконных группировках так называемой «ЛНР».

Контрразведчики установили, что фигурант присоединился к незаконным вооруженным формированиям весной 2014 года. Главари привлекали его к дежурствам с огнестрельным оружием на блокпостах боевиков.

Незадолго до освобождения Золотого от террористических группировок злоумышленник скрылся в РФ.

Сотрудники СБУ «встретили» бывшего боевика в мае этого года после въезда на подконтрольную украинской власти территорию Луганской области.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренным законом военизированных или вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины проверяется причастность фигуранта к совершению других преступлений.

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Национальной полицией во процессуальным руководством Лисичанского местной прокуратуры.