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Предприниматели Луганской и Донецкой областей нуждаются в дополнительной поддержке после отмены карантина — опрос

Сегодня, 12:06 citynews.net.ua | Напечатать

Датский совет беженцев - Датская группа разминирования (DRC-DDG) провела опрос почти 600 предпринимателей, которым ранее была оказана помощь. 77 % опрошенных заявили о негативном влиянии карантина, 38% - пришлось приостановить деятельность.

Опрос проходил с 30 марта по 17 апреля. Всего опросили 591 предпринимателя. Это микробизнесы, а также представители малого и среднего бизнеса (МСБ).

Опрошенные предприниматели работают в различных областях: от небольших производств и фермерских хозяйств, до сферы общественного питания и индустрии красоты. Большинство из опрошенных малых/средних бизнесов работают в Донецкой области — 66 %. Также 22 % ведут деятельность в Луганской области, 10 % — в Днепропетровской. Среди микробизнесов 50 % работает в Донецкой области, 25 % — в Луганской, 9 % — в Днепропетровской, 13 % — в Запорожской.

 

77 % самозанятых лиц и 91 % МСБ сообщили о снижении доходов на 50 %.

Среди микробизнесов 38 % приостановили деятельность, из них 76 % — из-за карантина. Среди малых/средних бизнесов 40 % приостановили деятельность, из них 88 % — из-за карантина.

В то же время, 85 % МСБ и микробизнесов планируют возобновить работу. Однако предприниматели заявляют, что им необходима поддержка.

 

42 % малых/средних бизнесов сказали, что нуждаются в финансовой помощи. Среди самозанятых лиц таких 37 %. Вместе с тем, 27 % представителей микробизнеса главным условием возобновления работы назвали снятие карантина.

 

Напомним, Датский совет беженцев - Датская группа разминирования — неправительственная общественная организация, которая возобновила свою деятельность в Украине в 2014 году. В 2017-2020 годах, благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), а также правительства Великобритании (DFID), DRC-DDG помогли 91 малому/среднему бизнесу. Это создало более 250 новых рабочих мест. Также организация за эти годы смогла поддержать 573 микробизнеса.


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Предприниматели Луганской и Донецкой областей нуждаются в дополнительной поддержке после отмены карантина — опрос » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня