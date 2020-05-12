В Попасной возобновил работу общественный транспорт

В Попасной 25 мая вышли на маршруты городские автобусы. Соответствующее решение комиссии ТЭБ вступило в силу 23 мая 2020 года.

Исполнительный комитет Попаснянской городского совета сообщает, что согласно решению Региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 23.05.2020 протокол № 17 из 25.05.2020 разрешаются перевозки городским транспортом при перевозке пассажиров в пределах количества мест для сидения, предусмотренной технической характеристикой транспортного средства.

все городские автобусы в понедельник 25 мая 2020 выйдут на свои маршруты согласно графику.

Перевозка пассажиров разрешена в защитных масках, но без каких-либо дополнительных разрешений.

Также в Попасной открываются учреждения дошкольного образования, кроме того, разрешается деятельность гостиниц, проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.