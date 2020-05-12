За 24 мая в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19

За 24 мая лаборатории в Украине подтвердили 259 новых случаев заболевания COVID-19.

В Луганской области новых случаев заболевания не выявлено. За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 43 человек.

Из них выздоровели - 34; лечатся - 9 (4 - на стационаре, 5 - амбулаторно).

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 291 868 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 21245 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: