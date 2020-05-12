За 24 мая в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19

За 24 мая в Украине выявлено 259 новых случаев COVID-19Сегодня, 10:25
За 24 мая лаборатории в Украине подтвердили 259 новых случаев заболевания COVID-19.
В Луганской области новых случаев заболевания не выявлено. За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 43 человек.
Из них выздоровели - 34; лечатся - 9 (4 - на стационаре, 5 - амбулаторно).
Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 291 868 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 21245 пациентов.
На амбулаторном лечении находятся 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)
- Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)
- Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)
- Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)
- Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)
- м. Киев - 2652 (360 выздоровели)
- Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)
- Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)
- Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)
- Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)
- Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)
- Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)
- Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)
- Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)
- Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)
- Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).