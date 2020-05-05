25 мая в Луганской области ослабят карантинные мероприятия - комиссия ТЭБ и ЧС приняла соответствующее решение

В Луганской области самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом и стопроцентная обеспеченность медицинских учреждений по реагированию на возможные вспышки болезни. Поэтому регион абсолютно готов к ослаблению карантинных мероприятий в рамках постановления Кабинета Министров Украины от 20.05.2020 № 392 «Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» - к такому выводу пришли члены региональной комиссии ТЭБ и ЧС и единогласно приняли соответствующее решение.

Единственный критерий, по которому эпидемиологическая обстановка в Луганской области не соответствовала рекомендациям МОЗ - был уровень тестирования жителей региона на COVID-19. При рекомендуемых 12 тестах на 100 тысяч жителей, в Луганской области проводилось в среднем 7. Тем не менее, учитывая особенности прифронтовой области, было принято решение об ослаблении карантина.

«С 25 мая восстанавливаем пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и на международном сообщении, открываем детские сады, кроме того, разрешается проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей и религиозных мероприятий с определенными ограничениями.

С 1 июня начинаем межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом и железной дорогой по всем видам внутреннего сообщения, но сохраняем ограничения перевозок между регионами, в которых действует ослабление противоэпидемических мероприятий. Открываем все учреждения физической культуры и спорта, спортивные залы и фитнес-центры, но групповые занятия не более 10 человек», - сообщил председатель Луганской областной государственной администрации - руководитель областной государственной администрации Сергей Гайдай.

Руководителям местных органов власти и структурных подразделений облгосадминистрации даны соответствующие поручения по внедрению решения комиссии. Однако, в случае ухудшения эпидемической обстановки руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Наталья Романенко должна предоставить предложения о прекращении действия противоэпидемических мероприятий или нет.