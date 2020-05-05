За январь-апрель 2020 в Луганской области в 2 раза уменьшились суммы возмещения НДС экспортерам

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что за 4 месяца 2020 налогоплательщики Луганщины подали 36 заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения на расчетный счет в банке. Общая сумма заявленного бюджетного возмещения составляет 36,2 млн гривень. В аналогичном периоде 2019 года подано 43 заявления на общую сумму 75,3 млн гривень.

По результатам проверок поданных заявлений за 4 месяца текущего года установлено завышение суммы НДС, подлежащей бюджетному возмещению на счет плательщика в банке на 5 млн гривен.

На расчетные счета в банке плательщикам уже возвращено 15,9 млн грн налога на добавленную стоимость, заявленного к бюджетному возмещению.