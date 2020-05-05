21 мая в Украине подтверждено 442 новых случая COVID-19

В Украине за 21 мая подтверждено 442 новых случая заболевания COVID-19.

В Луганской области за последние сутки было исследовано 11 проб. Новых заболевших пока не выявлено.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР, из них 20148 оказались положительными на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: