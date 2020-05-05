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21 мая в Украине подтверждено 442 новых случая COVID-19

Сегодня, 11:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 21 мая подтверждено 442 новых случая заболевания COVID-19.

В Луганской области за последние сутки было исследовано 11 проб. Новых заболевших пока не выявлено.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 267 185 образцов методом ПЦР, из них 20148 оказались положительными на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 13 816 пациентов, из них 1186 детей и 3190 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6332 человек, из них 248 детей и 717 медиков. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 588 человек, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

6585 пациентов уже выздоровели, в частности 1722 медработники, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 824 (441 выздоровел)
  • Волынская обл. - 740 (177 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 859 (176 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 141 (57 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 607 (273 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1003 (255 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 401 (221 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1268 (596 выздоровели)
  • Киев - 2522 (338 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1344 (262 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 460 (344 выздоровели)
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1240 (250 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 277 (109 выздоровели)
  • Одесская обл. - 814 (106 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 266 (218 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1323 (453 выздоровели)
  • Сумская обл. - 166 (106 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1105 (720 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 866 (208 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 173 (133 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 299 (89 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 383 (227 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2905 (752 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 119 (41 выздоровел).

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