Война с РФ: 21 мая на Донбассе один погибший и семь раненых

21 мая вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Боевики обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области российские террористы у Крымского обстреляли позиции ВСУ из 120 мм минометов.

В районе Трехизбенки — из минометов 82-го калибра.

В Донецкой области боевики из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции неподалеку Широкино, Павлополя, Старогнатовки, Авдеевки и Богдановки.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов Украина потеряла одного мужественного защитника, двое воинов получили ранения и еще пятеро — боевые травмы.

По данным разведки, 21 мая ранено не менее четырех российских оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Богдановки, а неподалеку Верхнеторецкого применяли гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.