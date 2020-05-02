В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики

21 мая и.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук и профильный заместитель городского головы Ирина Степаненко провели совещание по открытию после карантина детских садов, которое должно состояться 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, во время совещания было поручено определиться с тем, какие детские сады не будут открыты в понедельник в связи с ремонтами, которые происходят в зданиях (это реконструкция противопожарных систем). Поэтому, есть вероятность, что не будут открыты детские сады №№ 10, 11, 14 и 19. Однако, так ли это, будет решаться 22 мая. Кроме того, 22 мая будет определено, сколько групп будет открыто в каждом из детских садов - это будет выяснено после опроса родителей детей.

Городской совет обращается к родителям с просьбой без крайней необходимости не пользоваться детскими садами несколько недель после их открытия, это позволит выполнить все санитарные ограничения по количеству детей в группах и уменьшить инфекционные риски.

Кроме того, в понедельник (и в последующие дни) будет применяться жесткий утренний контроль - при повышенной температуре, насморке, кашле, сыпи, поносе дети приниматься в детские учреждения не будут. А вот ограничение общения детей в группе применяться не будут.

Только в 5 из 16 детских садов Северодонецка сегодня имеются изоляторы с отдельным входом, как того будут вероятно потребуют нормативные документы МОЗ, однако во всех других под изоляторы будут использованы помещения ясельных групп, которые также имеют отдельные выходы. Отдел образования уже решил вопрос с закупкой средств индивидуальной защиты, разовых полотенец и т.д., которые поступят в сады в пятницу. Бесконтактные сертифицированы термометры и антисептики поступят в субботу. Договоры на поставку овощей, фруктов и молочной продукции в детские сады будут восстановлены с 22 мая, 22 мая состоится инструктаж медицинских сестер детских садов врач-инфекционист, с 25 мая будут отозваны из отпусков работники ДОУ.

Официальное решение, которым будет разрешено открыть детские сады 25 мая, будет принято на заседании комиссии по ТЕБтаНС Северодонецкого городского совета в субботу, 23 мая.