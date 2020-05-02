» » В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики

В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики

Сегодня, 17:51 citynews.net.ua | Напечатать

21 мая и.о. городского головы Северодонецка Вячеслав Ткачук и профильный заместитель городского головы Ирина Степаненко провели совещание по открытию после карантина детских садов, которое должно состояться 25 мая.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, во время совещания было поручено определиться с тем, какие детские сады не будут открыты в понедельник в связи с ремонтами, которые происходят в зданиях (это реконструкция противопожарных систем). Поэтому, есть вероятность, что не будут открыты детские сады №№ 10, 11, 14 и 19. Однако, так ли это, будет решаться 22 мая. Кроме того, 22 мая будет определено, сколько групп будет открыто в каждом из детских садов - это будет выяснено после опроса родителей детей.

Городской совет обращается к родителям с просьбой без крайней необходимости не пользоваться детскими садами  несколько недель после их открытия, это позволит выполнить все санитарные ограничения по количеству детей в группах и уменьшить инфекционные риски.

Кроме того,  в понедельник (и в последующие дни) будет применяться жесткий утренний контроль - при повышенной температуре, насморке, кашле, сыпи, поносе дети приниматься в детские учреждения не будут. А вот ограничение общения детей в группе применяться не будут.

Только в 5 из 16 детских садов Северодонецка сегодня имеются изоляторы с отдельным входом, как того будут вероятно потребуют нормативные документы МОЗ, однако во всех других под изоляторы будут использованы помещения ясельных групп, которые также имеют отдельные выходы. Отдел образования уже решил вопрос с закупкой средств индивидуальной защиты, разовых полотенец и т.д., которые поступят в сады в пятницу. Бесконтактные сертифицированы термометры и антисептики поступят в субботу. Договоры на поставку овощей, фруктов и молочной продукции в детские сады будут восстановлены с 22 мая, 22 мая состоится инструктаж медицинских сестер детских садов врач-инфекционист, с 25 мая будут отозваны из отпусков работники ДОУ.

Официальное решение, которым будет разрешено открыть детские сады 25 мая, будет принято на заседании комиссии по ТЕБтаНС Северодонецкого городского совета в субботу, 23 мая.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 17:51

В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики

Сегодня, 15:11

Обновленный график проведения ЗНО в Украине в 2020 году

Сегодня, 13:24

22 мая объявлено Днем траура в Луганской области

Сегодня, 13:02

Без министерств: В Луганской области 100 переселенцев получат жилье за счет правительства Германии

Сегодня, 11:42

Российские террористы установили противопехотные мины по дороге на дачи у Желобка

Сегодня, 11:37

Красный Крест отправил в оккупированный Донецк почти 19 тонн гуманитарной помощи

Сегодня, 10:52

В Луганской области выявлен новый случай заболевания COVID-19 - привезли из России

Сегодня, 01:19

В Трехизбенке погиб командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов

Вчера, 17:23

С 22 мая в Украине постепенно восстановится работа транспорта

Вчера, 16:07

Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой

Вчера, 15:55

«Приватбанк» подарил Луганской областной детской больнице аппарат искусственного дыхания

Вчера, 15:01

В Луганской области поджигателя травы приговорили к 2 годам с испытательным сроком

Новости Украины:

Сегодня, 19:08

Кличко рассказал про график выхода Киева из карантина на май-июнь

Сегодня, 17:17

На Киевском вокзале установят новые эскалаторы за 10 млн гривень

Сегодня, 17:09

Кабмин утвердил формирование ОТГ Днепропетровской, Киевской, Ровенской и Сумской областей.

17-05-2020, 19:17

В Одессе на рынок «7 километр» пустили городские автобусы

14-05-2020, 13:46

В Одессе задержали чиновника таможни при получении взятки

13-05-2020, 12:31

В Киеве хотят полностью восстановить работу транспорта с 22 мая. Метро - с 25 мая

12-05-2020, 12:10

В Киеве объявили штормовое предупреждение - гроза и шквальный ветер

6-05-2020, 14:39

Промтоварний ринок 7км у координації з Одеською ОДА допомагає лікарням регіону

5-05-2020, 13:24

В Одесской области прокурор требовал 4000 долларов за закрытие дела о похищении человека 

5-05-2020, 13:06

В Киеве открылись 3 рынка и кофейни

5-05-2020, 10:10

В Киеве пьяный водитель разбил три автомобиля и пытался покинуть место ДТП

2-05-2020, 18:28

В Киеве на 2 и 3 мая объявили штормовое предупреждение

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 

В Северодонецке 25 мая откроют не все детские садики » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня