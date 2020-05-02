Обновленный график проведения ЗНО в Украине в 2020 году

Министерство образования и науки утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания в 2020 году. Соответствующие изменения в календарный план подготовки и проведения ЗНО обнародован на сайте МОН.

Согласно графику, тестирование пройдет:

математика — 25 июня,

украинский язык и литература — 30 июня,

физика — 2 июля,

испанский, немецкий, французский языки — 6 июля,

английский язык — 7 июля,

история Украины — 9 июля,

биология — 13 июля,

география — 15 июля,

химия — 17 июля.

Порог «сдал/не сдал» и результаты ЗНО будут определяться:

по математике, физике — до 16 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии — до 24 июля,

по географии, химии — до 28 июля.

Соответственно, результаты ЗНО будут размещены на информационных страницах участников:

по математике, физике — до 17 июля,

по украинскому языку и литературе, истории Украины, иностранным языкам, биологии — до 25 июля,

по географии, химии — до 29 июля.

Дополнительную сессию внешнего независимого оценивания запланировано на 23 июля — 11 августа. Результаты дополнительной сессии будет определены и объявлены до 14 августа.

Во время тестирования ученики и инструкторы будут обеспечены защитными масками, а пункты проведения ЗНО — антисептиками.

Напомним, в этом году перечень уполномоченных учреждений высшего образования, ы которые по упрощенной процедуре могут поступить жители временно оккупированных территорий Донбасса и АРК Крым, расширился до 91 университета. Из них 77 ЗВО подчинены МОН, а 14 — МЗ, МВД и Минкультуры.