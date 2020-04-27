Российские террористы установили противопехотные мины по дороге на дачи у Желобка

Служба безопасности Украины расследует факт минирования боевиками так называемой «ЛНР» участка вблизи линии разграничения в районе поселка Желобок в Попаснянском районе.

Опасную зону площадью 50 квадратных метров обнаружили военнослужащие инженерно-саперного подразделения операции Объединенных сил. Во время ее осмотра следователи СБУ зафиксировали, что злоумышленники установили мины с плотностью 4 единицы на 1 квадратный метр. С места происшествия изъяты 157 противопехотных мин ПМН-2.

По предварительной информации, средства поражения были установлены участниками незаконных вооруженных формирований во время боевых действий на востоке Украины.

Действия террористов создали смертельно опасную зону рядом с автомобильной трассой и приусадебными участками местных жителей.

В рамках уголовного производства, начатого СБУ по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 258 (приготовление к террористическому акту) Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и причастных лиц.

Использование противопехотных мин ПНМ-2, которые находятся на вооружении Вооруженных сил РФ, запрещено Оттавской конвенцией 1997 года о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.