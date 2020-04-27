Красный Крест отправил в оккупированный Донецк почти 19 тонн гуманитарной помощи

Более 19 тонн гуманитарной помощи направили представители Международного Комитета Красного Креста жителям оккупированной Донецкой области.

Как сообщили в пограничной службе Украины, три грузовика с гуманитарной помощью проследовали вчера через КПВВ «Новотроицкое» по маршруту Киев-Донецк.

Чтобы помочь гражданам, проживающим на временно оккупированных территориях и постоянно страдают от российской агрессии, Международный Комитет Красного Креста направил гигиенические средства и товары медицинского назначения общим весом 19150 кг.

Украинские пограничники продолжают оперативно оформлять и осуществлять пропуск таких гуманитарных миссий через линию разграничения для помощи гражданскому населению.