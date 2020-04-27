В Луганской области выявлен новый случай заболевания COVID-19 - привезли из России

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 476 случаев COVID-19.

В Луганской области вирус выявлен у жительницы из города Рубежное, которая вернулась из России и все время находилась на самоизоляции. Возможный круг контактов устанавливается.

За все время исследований В Луганской области заболевание лабораторно подтверждено у 43 человек.

Из них выздоровели - 33; лечатся - 10 (4 - на стационаре, 6 - амбулаторно).

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 257 890 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 19706 людей.

На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработники. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: