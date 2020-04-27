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В Луганской области выявлен новый случай заболевания COVID-19 - привезли из России

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за последние сутки в Украине лабораторно подтверждено 476 случаев COVID-19.

В Луганской области вирус выявлен у жительницы из города Рубежное, которая вернулась из России и все время находилась на самоизоляции. Возможный круг контактов устанавливается.

За все время исследований В Луганской области заболевание лабораторно подтверждено у 43 человек.

Из них выздоровели - 33; лечатся - 10 (4 - на стационаре, 6 - амбулаторно).

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 257 890 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 19706 людей. 

На амбулаторном лечении находится 13 501 пациент, из них 1166 детей и 3132 медработники. Всего нуждались в госпитализации 6205 человек, из них 239 детей. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 249 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 579 человека, из них 28 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет.

6227 пациентов уже выздоровели, в частности 1617 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 788 (425 выздоровели)
  • Волынская обл. - 698 (172 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 856 (121 выздоровел)
  • Донецкая обл. - 138 (52 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 589 (248 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 964 (224 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 398 (213 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1257 (562 выздоровели)
  • м. Киев - 2475 (315 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1316 (238 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 455 (336 выздоровели)
  • Луганская обл. - 43 (33 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1175 (234 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 274 (101 выздоровел)
  • Одесская обл. - 806 (99 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 266 (213 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1287 (449 выздоровели)
  • Сумская обл. - 165 (102 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1098 (678 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 851 (204 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 173 (132 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 294 (80 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 381 (225 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2842 (730 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 117 (41 выздоровел).

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