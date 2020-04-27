С 22 мая в Украине постепенно восстановится работа транспорта

Регионы Украины, в которых за последние 7 дней в 100 000 населения насчитывается в среднем менее 12-ти новых случаев COVID-19, среднее количество ПЦР и ИФА тестов составляет более 12-ти, а загруженность коек в больницах, куда госпитализируют пациентов с коронавирусом, составляет менее 50%, могут ослабить противоэпидемические мероприятия и постепенно восстанавливать работу транспорта.

Как сообщил Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, такое решение принято Кабинетом министров Украины сегодня, 20 мая.

«Сегодня Правительство одобрило решение, что в регионах, где эпидемиологическая ситуация идет на спад, и это подтверждается соответствующими признаками, с 22 мая ослабляется карантин и может постепенно восстанавливаться транспорт. Уже с этой пятницы — регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении, а с 25 мая разрешается перевозка пассажиров в метро. Но при обязательном соблюдении всех необходимых мер безопасности: масочного режима, температурного скрининга, постоянной дезинфекции», — отметил глава Министерства.

Согласно решению правительства, с 1 июня восстанавливаются железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении.

Кроме этого, с 1 июня начнут осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом. Однако, если это перевозки в регион, в котором не действуют ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% от количества мест для сидения при рассадки пассажиров со свободным местом рядом, спереди и сзади.

С 15 июня разрешается принимать и отправлять воздушные суда, выполняющие регулярные пассажирские перевозки авиационным транспортом.

Сам срок карантина в Украине продлен до 22 июня этого года.