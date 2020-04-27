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Украина возобновляет работу пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой

Вчера, 16:07 citynews.net.ua | Напечатать

Украина возобновляет работу 66 пунктов пропуска на границе с Европейским Союзом и Молдовой. Такое решение было принято на заседании Кабинета министров  20 мая 2020 года.

По словам главы МВД Арсена Авакова, предполагается восстановить движение в 66 пунктах пропуска на границах с Евросоюзом и Республикой Молдова. Реализация проекта восстановит полноценное движение на границе с Польшей, Венгрией, Словацкой республикой, Румынией и Молдовой.

Остаются временно закрытыми пункты пропуска на границе с Российской Федерацией и Беларусью из-за эпидемической ситуации в этих странах.

Министры проголосовали за соответствующее решение.

В то же время возобновить работу пунктов пропуска Государственная пограничная служба сможет только после обнародования решения правительства.


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