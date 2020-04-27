«Приватбанк» подарил Луганской областной детской больнице аппарат искусственного дыхания

В инфекционном отделении Луганской областной детской клинической больницы появился новый аппарат искусственной вентиляции легких, который можно программировать как для младенцев, так и для детей старшего возраста.

«Сегодня получили благотворительную помощь от «Приватбанка» - аппарат экспертного класса искусственной вентиляции легких. Эти аппараты для нас очень нужны, из-за мировой пандемии коронавируса. В случае необходимости этот аппарат может спасти жизни маленьких жителей Луганщины» - отметил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

Как сообщили в пресс-службе ОГА, новый аппарат ИВЛ является оборудованием экспертного класса,

Это медицинское оборудование предназначено для лечения тяжелобольных детей с острой дыхательной недостаточностью, в том числе и COVID-19 и позволит проводить интенсивную терапию пациентам в возрасте 0 до 5 лет.

Общая стоимость аппарата ИВЛ HAMILTON-C1-NEO составила почти 743 тыс. гривень