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Украина срочно собирает заседание по Донбассу из-за угроз Пасечника

Вчера, 13:49 citynews.net.ua | Напечатать

Украинская сторона после заявлений главаря «ЛНР» Леонида Пасечника созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы. Об этом сказал Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции в среду.

Такая реакция вызвана заявлением главы террористов из оккупированного Луганска Леонида Пасечника с угрозами «отодвинуть линию фронта» если Украина не прекратит стрелять, которое опубликовал ИТАР ТАСС.

«Он (Кучма — ред.) участвует, сейчас — видеозаседание минского процесса. Чтобы понять, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма? Сегодня, кстати, из-за заявления господина Пасечника он написал письмо и созывает экстренное заседание минской контактной группы. Он подписал это письмо на госпожу Рау», — сказал Зеленский.

Он сообщил также, что глава украинской делегации Леонид Кучма попросил, чтобы его полномочия отдали его заместителю по контактной группе Алексею Резникову.

Также во время пресс-конференции Зеленский уточнил, что Украина не стреляет по мирным жителям, а ведет огонь только в ответ на действия террористов.

В Луганской области российские боевики уже несколько месяцев подряд обстреливают населенные пункты Золотое, Крымское, Новотошковское и Орехово из тяжелых минометов и артиллерии.

Всего за год президентства Зеленского погибли 169 украинских защитников


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