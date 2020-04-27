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Чтобы продать недвижимость в оккупированном Донецке надо получать доверенность у «нотариуса ДНР»

Сегодня, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном Россией Донецке теперь не признают не только украинские доверенности, но и российские. Любые операцияи с недвижимостью разрешено обрабатывать только с «республиканскими» поручениями. А оформляются они исключительно на территориях, подконтрольных «ДНР».

Об этом пишет ДонПатриот со ссылкой на работающих в оккупированных районах юристов.

4 мая 2020 были внесены изменения в «закона ДНР» о регистрации прав на недвижимость и деятельность нотариусов, которыми фактически переписали «институт доверенностей в ДНР». Новые правила вступили в силу 6 мая.

К этому времени нотариусы и большинство так называемых «государственных органов» принимали доверенности, удостоверенные нотариусами других стран, в том числе Украины (в данном случае только с переводом на русский).

«Данное положение соответствовало большинству международных положений и соответствовало здравому смыслу. В отличие от доверенностей «ДНР» другие доверенности можно было проверить онлайн. В «ДНР» эта процедура невозможна из-за принципиальной закрытости власти», - объясняет юрист Сергей Воробьев.

По новому «республиканским» правилам отдельно были выделены доверенности именно для регистрации права собственности на недвижимость. И именно по ним введен запрет на работу с такими документами, заверенные «не республиканскими» нотариусами.

Более того, после этого возникает еще одна проблема - для любых операций с недвижимостью человек должен быть «резидентом», то есть иметь паспорт фейковых «республики». То есть, если и искать того, кто будет заниматься, например, продажей квартиры или дома, то сначала необходимо спросить о наличии у него такого «паспорта».

Фото: Curtis Adams


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Теперь продать недвижимость в Донецке можно только с доверенностью от нотариуса ДНР