Чому Закон про подвійне громадянство загрожує українській державності.

До порядку денного засідання Верховної Ради 19 травня внесений проект Закону №2590 «Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства». Він передбачає впровадження у країні механізму подвійного громадянства.

На мою думку, ухвалення цього закону, фактично легалізує російські паспорти, видані жителям ОРДЛО, а також підвищить ризик створення самопроголошених автономних утворень на Галичині, Закарпатті та Буковині. Ухвалення депутатами цього законопроекту, має низку небезпечних моментів.

По-перше, нагадаю, що за інформацією керівництва Головного управління з питань міграції МВС РФ Валентини Козакової, у 2019 році громадянство Росії отримали 227 тисяч жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. З огляду на той факт, що на території ОРДЛО, за інформацією глави МінТОТ Олексія Резнікова, сьогодні загалом проживає 1,6 мільйонів осіб, фактично 20% з них вже мають російські паспорти. На мою думку, якщо закон про подвійне громадянство буде ухвалений і партія «Слуга народу» зможе домогтися проведення запланованих на жовтень цього року місцевих виборів одночасно і на території України, і в ОРДЛО, то близько 20% виборців окупованих територій, прийдуть на дільницю і голосуватимуть у статусі громадян РФ. Тобто, до представницьких органів влади України, фактично обиратимуть громадяни іншої країни.

Другим небезпечним наслідком закону про подвійне громадянства, є той факт, що масовою роздачею паспортів РФ, Кремль фактично легалізує бойовиків та свою військову присутність в ОРДЛО. Законопроект №2590 передбачає легалізацію подвійного громадянства на всій території України, але наша влада подає це як один зі сценаріїв реінтеграції ОРДЛО. Тобто, виникне ситуація, за якої на Донбасі фактично буде узаконена присутність т.зв. «російських добровольців». Зараз вони асимілюються на тимчасово окупованій території – масово скупають покинуте житло, отримують вищу освіту в українських учбових закладах, які залишилися на тих територіях, а також інтегруються в управлінську вертикаль окупаційних адміністрацій. Фактично в ОРДЛО буде створене повноцінне російське представництво, які за допомогою механізму подвійного громадянства у майбутньому легалізуються в політичне, фінансове, економічне та культурологічне поле України.

Також зверну увагу на той факт, що за останні роки Москва розгорнула масштабну кампанію зі спрощеного надання українцям російського громадянства, що також становить небезпеку. У 2019 році громадянство Росії отримали близько 500 тисяч осіб.

Це при тому, що у 2018 році цей показник становив 270 тисяч. Тобто, кількість охочих збільшилася на 85%. І це, передусім, за рахунок громадян України. Саме вони складають значну частину осіб, з тих 500 тисяч, що вже отримали російське громадянство. За інформацією Головного управління з питань міграції МВС РФ, це близько 300 тисяч осіб, з яких 227 тисяч-мешканці окупованих територій Сходу України. У жовтні 2019 року ГІ «Права справа» опублікувала інформацію про те, що на фінансування тимчасових міграційних пунктів, які безпосередньо приймають документи і видають паспорти, Москва виділила 1,1 млрд рублів. Це при тому, що раніше на аналогічні плани виділялося не більше 100 мільйонів рублів. Крім того, сьогодні в ОРДЛО уже працюють 5 додаткових пунктів прийому документів на отримання громадянства РФ: два у Донецьку, і по одному в Макіївці, Горлівці та Єнакієво. Це дозволить додатково приймати до 200 заяв на добу на отримання російського громадянства.

В планах Росії на 2020-й рік – видача жителям тимчасово окупованого Донбасу близько 800 тисяч паспортів. Тобто, Кремль розгорнув і активно просуває масштабну паспортизацію.

Примітно, що у Пенсійному фонді РФ вже заявили, що призначення російських пенсій можливо тільки після переїзду до Росії на постійне проживання. Мешканцям окупованих територій, незважаючи на отримання паспортів РФ, пенсії повинна платити Україна.

У жовтні 2019 року ГІ «Права Справа» опублікувала інформацію про те, що на фінансування тимчасових міграційних пунктів, які безпосередньо приймають документи і видають паспорти, Москва виділила 1,1 млрд рублів, це при тому, що раніше на аналогічні плани виділялося не більше 100 мільйонів рублів.

Крім того, сьогодні в ОРДЛО уже працюють 5 додаткових пунктів прийому документів на отримання громадянства РФ: два у Донецьку, і по одному в Макіївці, Горлівці та Єнакієво. Це дозволить додатково приймати до 200 заяв на добу на отримання російського громадянства. В планах Росії на 2020-й рік – видача жителям тимчасово окупованого Донбасу близько 800 тисяч паспортів. Тобто, Кремль розгорнув і активно просуває масштабну паспортизацію.

Як повідомлялося раніше, Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для чотирьох категорій громадян України. А в березні поточного року, президент Росії підписав закон, який визнає українців і білорусів носіями російської мови та звільняє їх від спеціального іспиту для здобуття громадянства.

Крім того, переконаний, що нинішня паспортна кампанія, дозволить Володимиру Путіну стверджувати, що в Україні порушуються права уже не просто російськомовних громадян, як про це говорили на початку російсько-української війни, а безпосередньо громадян РФ. На мою думку, масовою роздачею паспортів, Росія під кальку копіює абхазько-осетинський сценарій. Нагадаю, що у 2008 році фактичною підставою для військового вторгнення Росії на територію Грузії, був якраз захист росіян, що проживають на території Абхазії та Південної Осетії. Не виключаю повторення аналогічного сценарію Кремля в ОРДЛО.

Також переконаний, що цією паспортною кампанією, Кремль намагається вирішити ще два стратегічних завдання. По-перше – позбутися дефіциту кваліфікованих кадрів за рахунок мешканців окупованого Донбасу.

Отримавши громадянство РФ за спрощеною процедурою, 1,6 мільйона мешканців ОРДЛО навряд чи повернуться на територію України, але готові вирішити проблему демографічної кризи і дефіциту кваліфікованих кадрів у Росії. Нагадаю, що рівень кваліфікації робітників урбанізованих Донецької та Луганської областей з високим промисловим потенціалом, суттєво вищий порівняно з мешканцями Середньої Азії, які сьогодні фактично є головними донорами дешевої робочої сили на території РФ. І по-друге, роздачею паспортів, Кремль розраховує прискорити формування в Україні автономних утворень. В цьому контексті переконаний, що ухвалення закону про подвійне громадянство, стане міною уповільненої для української державності.

Інші країни, передусім Румунія, Угорщина та Польща, почнуть видавати свої паспорти українцям, що мешкають у прикордонних районах. Передусім у районах Західної України, які Польща вважає своїми «Східними Кресами», українському Закарпатті, на яке зазіхає Угорщина та українській Буковині, яку Румунія вважає історично своєю територією. Закон про подвійне громадянство, дозволить урядам інших держав висувати Україні територіальні претензії через масову паспортизацію та прискорить формування в країні «параду суверенітетів» і «сепаратистських анклавів» у вигляді самопроголошених республік.

Я не виключаю сценарію проведення референдумів зі створення національних автономій на Закарпатті й Буковині. Це створить додаткову напругу на кордонах і призведе до фактичного розчленування України. Причому до прямого воєнного конфлікту не дойде, а створення т.зв. «автономій» буде вирішуватися на місцевих «референдумах» носіями паспортів іноземних держав.

Нагадаю, 14 квітня Державна дума РФ ухвалила в остаточному, третьому читанні, закон, що дозволяє не відмовлятися від наявного громадянства для іноземців, які хочуть набути громадянство Російської Федерації. Зокрема, для отримання російського громадянства громадяни України, Білорусі, Казахстану та Молдови звільнені від необхідності дотримуватися п’ятирічного «цензу осілості», а також від зобов’язання мати законне джерело коштів для існування.

Д. Снєгирьов