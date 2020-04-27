ГБР: В зенитной бригаде, прикрывавшей Киев, украли топлива на 1,3 млн гривень

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве совместно с работниками Департамента стратегических расследований Нацполиции разоблачили организованную преступную группу, которая систематически присваивала и сбывала горюче-смазочные материалы, принадлежащие воинской части .

По мнению следователей ГБР, заместитель командира по тылу - начальник тыла одной из воинских частей организовал преступную группу в составе отдельных военнослужащих и гражданских лиц, которая наладила механизм списания, присвоения и реализации горюче-смазочных материалов, поступавших для обеспечения 96-й Киевской зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил Украины через сеть частных АЗС.

В течение марта-мая 2020 правоохранители задокументировали четыре факта вывоза топливных материалов объемом более 60 тонн стоимостью более 1,3 миллиона гривень из военной части.

К тому же, в рамках уголовного производства проверяется информация, что в течение 2018-2020 годов преступная группа присвоила горюче-смазочных материалов ВСУ на общую сумму более 10 млн грн.

15 мая 2020 при вывозе 15 тонн похищенного топлива следователи ГБР задержали трех участников преступной группы в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме этого, следователи ГБР провели 20 санкционированных обысков в ходе которых у военнослужащего (организатора преступной группы) было обнаружено тайный схрон и изъяты денежные средства в сумме 51 300 долларов США.