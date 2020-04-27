В Северодонецке готовятся к открытию детских садов

В Северодонецком городском совете ожидают, что среди мер по ослаблению карантина, которые должны быть введены с 22 мая, будет и разрешение на открытие детских садов.

16 мая городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Северодонецкого городского совета рекомендовала отдела образования городского совета начать подготовительные работы по открытию детских учреждений.

Такая работа, по словам начальника отдела образования Лилии Талдоновой, уже началась.

Как сообщили в пресс-службе городского совета, в ближайшие дни отдел образования закупит бесконтактные термометры для температурного скрининга по 5 штук на каждый садик, деньги на это предусмотрены в бюджете.

Дезинфекция помещений детских садов проводится ежедневно начиная с 12 марта, а группы - 1 раз в неделю, дезсредства надо будет докупить.

Средствами для дезинфекции рук обеспечат по 7 бутылок в каждом детском саду. Антисептики, моющие средства, средства личной гигиены есть в наличии. Также дошкольные учреждения обеспечены едой длительного хранения, но нужно заключить договор на поставку хлеба.



