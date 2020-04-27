В Луганской области горел лес в Кременной и камыш в Станично-Луганском районах

За прошедшие сутки, 17 мая, спасатели в Луганской области осуществили 2 выезда на ликвидацию пожаров в экосистемах общей площадью 5,5 га.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, от пожаров пострадали Станично - Луганский и Кременской районы.

Главное управление ДСНС Украины в Луганской области призывает соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов, на открытых территориях и во время уборки приусадебных участков.



НЕ выжигайте сухую траву, не разводите костер в лесу, не создавайте свалок на прилегающих территориях, тем более, не поджигайте их. Напоминаем, что самовольное выжигание растительности или ее остатков, разжигания костров и применение открытого огня в лесных массивах запрещено действующим законодательством. Если вы заметили возгорание в лесах, на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».