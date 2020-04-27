В Луганской и Донецкой областях худшие показатели тестирования на COVID-19

В Украине по состоянию на 18 мая провели 227 000 тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщил на пресс-брифинге главный санитарный врач и заместитель министра Виктор Ляшко, худшие показатели тестирования на COVID-19 в Луганской, Донецкой, Николаевской областях.

Например в Луганской области 15 мая было проведено 6 тестов на COVID-19.

Также Ляшко рассказал, в каких именно лабораториях проведено больше тестов.

«Больше всего тестов в абсолютных цифрах проведено в лабораториях города Киева — 35000, Винницкой области — 14 000, Черновицкой области — 13000, Днепропетровской области — 12000, Одесской области — 12 000», — сказал замминистра.

Он также добавил, что лучшие показатели тестирования на сто тысяч населения в таких регионах: