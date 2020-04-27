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В Луганской и Донецкой областях худшие показатели тестирования на COVID-19

Сегодня, 11:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине по состоянию на 18 мая провели 227 000 тестов полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Как сообщил на пресс-брифинге главный санитарный врач и заместитель министра Виктор Ляшко, худшие показатели тестирования на COVID-19 в Луганской, Донецкой, Николаевской областях.

Например в Луганской области 15 мая было проведено 6 тестов на COVID-19.

Также Ляшко рассказал, в каких именно лабораториях проведено больше тестов.

«Больше всего тестов в абсолютных цифрах проведено в лабораториях города Киева — 35000, Винницкой области — 14 000, Черновицкой области — 13000, Днепропетровской области — 12000, Одесской области — 12 000», — сказал замминистра.

Он также добавил, что лучшие показатели тестирования на сто тысяч населения в таких регионах:

  • город Киев (61 на 100 тыс. населения);
  • Черновицкая область (54 на 100 тыс. Населения);
  • Тернопольская область (50 на 100 тыс. Населения);
  • Закарпатская область (32 на 100 тыс. Населения);
  • Винницкая область (31 на 100 тыс. Населения).


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