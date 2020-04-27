В Луганской области российские террористы обстреляли село под Попасной

17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Российские террористы обстреливали позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области террористы обстреляли позиции ВСУ в Новоалександровке (Попаснянский район), где использовали автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

В Донецкой области неподалеку Авдеевки террористы трижды обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра, выпустив 24 мины, а также автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Водяное боевики использовали БПЛА для сброса выстрелов ВОГ-17, а позиции у Славного и Невельского обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Пески оккупанты вели огонь по позициям Объединенных сил из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, 17 мая наши воины уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.