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За 17 мая в Украине подтверждено 325 случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 11:00 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за 17 мая лабораториями в Украине подтверждено 325 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 подтвержден в 18616 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 733 (386 выздоровели)
  • Волынская обл. - 625 (150 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 843 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 564 (149 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 901 (189 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 382 (185 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1221 (513 выздоровели)
  • м. Киев - 2321 (224 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1224 (212 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 445 (319 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (22 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1066 (206 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 262 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 764 (60 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 264 (189 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1167 (353 выздоровели)
  • Сумская обл. - 163 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1081 (599 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 789 (147 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 168 (126 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 372 (207 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2713 (634 выздоровели)
  • Черниговская обл. -108 (31 выздоровел).

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