За 17 мая в Украине подтверждено 325 случаев заболевания COVID-19

Как сообщили в Центре громадского здоровья, за 17 мая лабораториями в Украине подтверждено 325 случаев заболевания COVID-19.

Всего с начала тестирования в Украине исследовано 232 899 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 подтвержден в 18616 случаях.

На амбулаторном лечении находятся 12 745 пациентов, из них 1090 детей и 2988 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5871 человек, из них 234 ребенка и 662 медика. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 240 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 535 человек, из них 27 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

5276 пациентов уже выздоровели, в частности 1355 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: