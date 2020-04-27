В Киеве сегодня выйдут на акцию протеста по делу Стерненко

В Киеве сегодня выйдут на акцию протеста по делу СтерненкоСегодня, 01:04
В Киеве активисты, болельщики, ветераны и просто неравнодушные люди готовят акцию протеста против действий СБУ и Прокуратуры по делу Сергея Стерненко - жителя Одессы на которого при полном бездействии (а по одной из версий - при содействии) правоохранительных органов было совершено 3 покушения.
Сегодня в СБУ Сергею Стерненко планируют вручить обвинение в убийстве.
Во время третьего покушения Стерненко в драке убил одного из нападавших. Второму удалось сбежать и, при содействии одесской полиции, выехать из Украины.
В результате полиция решила обвинить активиста в убийстве.
Полностью о деле Стерненко можно прочитать на сайте Слідство.
По мнению редакции, в деле Стерненко полиция и СБУ нарушают своим бездействием Конституцию Украины. А уголовным преследованием - превышают свои полномочия, квалифицируя действия Стерненко как убийство.
Статья 3 Конституции Украины:
После двух нападений полиция не сделала ничего для расследования покушений на гражданина Украины.
Право на необходимую оборону - это один из важнейших юридических институтов - без права защитить себя, свой дом, имущество - у человека не может быть покоя, уверенности в безопасности своей жизни и здоровья, неприкосновенности собственного жилья.
Статья 36, Пункт 4 Криминального кодекса гласит:
А попытка уголовного преследования Сергея со стороны полиции противоречит КК Украины. Игнорирование полицией и СБУ Статьи 36, Пункт 5 прямо указывает это:
На Стерненко напали двое вооруженных ножами людей.
Почему мы считаем это дело важным? Потому что оно о каждом украинце. Граждан Украины хотят лишить права защищать себя, свой дом, свою страну всеми доступными силами. Нам предлагают быть жертвами и полностью зависеть о милости нападавшего.
Об этом деле хорошо сказал директор по стратегическим дел Украинского Хельсинского союза по правам человека:
Дело Сергея Стерненко не первое, но, на моей памяти, наиболее медийное из тех, которые касаются обороны от нападения.
Не буду вдаваться в подробности этого конкретного дела, кто хочет, может почитать, ниже оставлю ссылку на одно из множества СМИ, которые о нем писали.
Напишу о том, что действительно важно для меня и почему я внимательно за ним слежу.
- Оборонять свою жизнь и здоровье в Украине сегодня очень опасно. Существует реальный риск получить наказание намного более суровое чем те/тот, кто на тебя нападает.
- Оборонять свое имущество затея гиблая и ещё более опасная. Наказание будет неотвратимым :)
- Учитывая средний/ниже среднего уровень качества рядового расследования в Украине, шансы найти и привлечь к ответственности нападавших призрачно малы. Особенно актуально для случаев, когда нападения осущетсвляются с подготовкой. О наказании заказчиков, если такие были, я бы даже не мечтал.
- Меры безопасности. Они на бумаге. В реальной жизни тебе выдадут бронижелет и каску, отпугивать окружающих, но и их на всех не хватит :)
В такой правовой действительности мы все живём.
Именно поэтому институт самообороны в Украине требует кардинальной реформы, как минимум:
- необходима большая свобода действий для обороняющегося;
- любое наказание, связанное с лишением свободы, должно быть исключительным;
- нужны четкие правила защиты собственности и, особенно, жилища.
Для этого не обязательны специальные законы (хотя это было бы великолепно), достаточно изменений в судебной и правоприменительной практике.