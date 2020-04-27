В Киеве сегодня выйдут на акцию протеста по делу Стерненко

В Киеве активисты, болельщики, ветераны и просто неравнодушные люди готовят акцию протеста против действий СБУ и Прокуратуры по делу Сергея Стерненко - жителя Одессы на которого при полном бездействии (а по одной из версий - при содействии) правоохранительных органов было совершено 3 покушения.

Сегодня в СБУ Сергею Стерненко планируют вручить обвинение в убийстве.

Во время третьего покушения Стерненко в драке убил одного из нападавших. Второму удалось сбежать и, при содействии одесской полиции, выехать из Украины.

В результате полиция решила обвинить активиста в убийстве.

Полностью о деле Стерненко можно прочитать на сайте Слідство .

По мнению редакции, в деле Стерненко полиция и СБУ нарушают своим бездействием Конституцию Украины. А уголовным преследованием - превышают свои полномочия, квалифицируя действия Стерненко как убийство.

Статья 3 Конституции Украины:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

После двух нападений полиция не сделала ничего для расследования покушений на гражданина Украины.

Право на необходимую оборону - это один из важнейших юридических институтов - без права защитить себя, свой дом, имущество - у человека не может быть покоя, уверенности в безопасности своей жизни и здоровья, неприкосновенности собственного жилья.

Статья 36, Пункт 4 Криминального кодекса гласит:

Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

А попытка уголовного преследования Сергея со стороны полиции противоречит КК Украины. Игнорирование полицией и СБУ Статьи 36, Пункт 5 прямо указывает это:

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

На Стерненко напали двое вооруженных ножами людей.

Почему мы считаем это дело важным? Потому что оно о каждом украинце. Граждан Украины хотят лишить права защищать себя, свой дом, свою страну всеми доступными силами. Нам предлагают быть жертвами и полностью зависеть о милости нападавшего.

Об этом деле хорошо сказал директор по стратегическим дел Украинского Хельсинского союза по правам человека: