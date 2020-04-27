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В Киеве сегодня выйдут на акцию протеста по делу Стерненко

Сегодня, 01:04 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве активисты, болельщики, ветераны и просто неравнодушные люди готовят акцию протеста против действий СБУ и Прокуратуры по делу Сергея Стерненко - жителя Одессы на которого при полном бездействии (а по одной из версий - при содействии) правоохранительных органов было совершено 3 покушения.

Сегодня в СБУ Сергею Стерненко планируют вручить обвинение в убийстве.

Во время третьего покушения Стерненко в драке убил одного из нападавших. Второму удалось сбежать и, при содействии одесской полиции, выехать из Украины.

В результате полиция решила обвинить активиста в убийстве.

Полностью о деле Стерненко можно прочитать на сайте Слідство.

По мнению редакции, в деле Стерненко полиция и СБУ нарушают своим бездействием Конституцию Украины. А уголовным преследованием - превышают свои полномочия, квалифицируя действия Стерненко как убийство.

Статья 3 Конституции Украины:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

После двух нападений полиция не сделала ничего для расследования покушений на гражданина Украины.

Право на необходимую оборону - это один из важнейших юридических институтов - без права защитить себя, свой дом, имущество - у человека не может быть покоя, уверенности в безопасности своей жизни и здоровья, неприкосновенности собственного жилья.

Статья 36, Пункт 4 Криминального кодекса гласит: 

Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

А попытка уголовного преследования Сергея со стороны полиции противоречит КК Украины. Игнорирование полицией и СБУ Статьи 36, Пункт 5 прямо указывает это:

Не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

На Стерненко напали двое вооруженных ножами людей.

Почему мы считаем это дело важным? Потому что оно о каждом украинце. Граждан Украины хотят лишить права защищать себя, свой дом, свою страну всеми доступными силами. Нам предлагают быть жертвами и полностью зависеть о милости нападавшего.

Об этом деле хорошо сказал директор по стратегическим дел Украинского Хельсинского союза по правам человека:

Дело Сергея Стерненко не первое, но, на моей памяти, наиболее медийное из тех, которые касаются обороны от нападения.

Не буду вдаваться в подробности этого конкретного дела, кто хочет, может почитать, ниже оставлю ссылку на одно из множества СМИ, которые о нем писали.

Напишу о том, что действительно важно для меня и почему я внимательно за ним слежу.

- Оборонять свою жизнь и здоровье в Украине сегодня очень опасно. Существует реальный риск получить наказание намного более суровое чем те/тот, кто на тебя нападает.

- Оборонять свое имущество затея гиблая и ещё более опасная. Наказание будет неотвратимым  :)

- Учитывая средний/ниже среднего уровень качества рядового расследования в Украине, шансы найти и привлечь к ответственности нападавших призрачно малы. Особенно актуально для случаев, когда нападения осущетсвляются с подготовкой. О наказании заказчиков, если такие были, я бы даже не мечтал.

- Меры безопасности. Они на бумаге. В реальной жизни тебе выдадут бронижелет и каску, отпугивать окружающих, но и их на всех не хватит  :)

В такой правовой действительности мы все живём.

Именно поэтому институт самообороны в Украине требует кардинальной реформы, как минимум:

- необходима большая свобода действий для обороняющегося;

- любое наказание, связанное с лишением свободы, должно быть исключительным;

- нужны четкие правила защиты собственности и, особенно, жилища.

Для этого не обязательны специальные законы (хотя это было бы великолепно), достаточно изменений в судебной и правоприменительной практике.


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В Киеве сегодня выйдут на акцию протеста по делу Стерненко