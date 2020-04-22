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Зеленский переназначил руководителя Станично-Луганской райадминистрации

Сегодня, 12:35 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Станично-Луганской районной администрации.

Указом президента председателем администрации Станично-Луганского района назначен Юрий Золкин, возглавляющий ее же с 2015 года.

Соответсвующее распоряжение №315/2020-рп опубликовано 15 мая на официальном сайте.

Про призначення Ю.Золкіна головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
Призначити ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 травня 2020 року

Юрий Золкин с 2010 года работал заместителем председателя Станично-Луганской райгосадминистрации.

После начала российской агрессии и освобождения Станицы Луганской, в 2014 году был избран председателем Станично-Луганского районного совета, а в 2015 году был назначен на должность председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области.


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