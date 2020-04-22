Зеленский переназначил руководителя Станично-Луганской райадминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Станично-Луганской районной администрации.

Указом президента председателем администрации Станично-Луганского района назначен Юрий Золкин, возглавляющий ее же с 2015 года.

Соответсвующее распоряжение №315/2020-рп опубликовано 15 мая на официальном сайте.

Про призначення Ю.Золкіна головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області

Призначити ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

15 травня 2020 року

Юрий Золкин с 2010 года работал заместителем председателя Станично-Луганской райгосадминистрации.

После начала российской агрессии и освобождения Станицы Луганской, в 2014 году был избран председателем Станично-Луганского районного совета, а в 2015 году был назначен на должность председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области.