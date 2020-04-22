Зеленский переназначил руководителя Станично-Луганской райадминистрации

Зеленский переназначил руководителя Станично-Луганской райадминистрацииСегодня, 12:35
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя Станично-Луганской районной администрации.
Указом президента председателем администрации Станично-Луганского района назначен Юрий Золкин, возглавляющий ее же с 2015 года.
Соответсвующее распоряжение №315/2020-рп опубликовано 15 мая на официальном сайте.
Про призначення Ю.Золкіна головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області
Призначити ЗОЛКІНА Юрія Олексійовича головою Станично-Луганської районної державної адміністрації Луганської області.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
15 травня 2020 року
Юрий Золкин с 2010 года работал заместителем председателя Станично-Луганской райгосадминистрации.
После начала российской агрессии и освобождения Станицы Луганской, в 2014 году был избран председателем Станично-Луганского районного совета, а в 2015 году был назначен на должность председателя Станично-Луганской районной государственной администрации Луганской области.