За 15 мая в Украине выявлено 528 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 17858 пациентов.

На амбулаторном лечении находятся 12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4906 пациентов уже выздоровели

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: