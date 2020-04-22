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За 15 мая в Украине выявлено 528 новых случаев COVID-19

Сегодня, 12:20 citynews.net.ua | Напечатать

За 15 мая в Украине выявлено 528 новых случаев COVID-19.

Всего с начала эпидемии в Украине исследовано 220 638 образцов методом ПЦР, из них положительный результат на COVID-19 выявлен у 17858 пациентов. 

На амбулаторном лечении находятся  12 189 пациентов, из них 1043 ребенка и 2869 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5669 человек, из них 226 детей и 643 медика. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 231 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 497 человек, из них 25 медработников. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

4906 пациентов уже выздоровели

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 700 (385 выздоровели)
  • Волынская обл. - 599 (149 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 806 (95 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 121 (34 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 540 (140 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 858 (159 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 365 (181 выздоровел)
  • Ивано-Франковская обл. - 1200 (468 выздоровели)
  • м. Киев - 2221 (222 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1143 (206 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 441 (310 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (18 выздоровели)
  • Львовская обл. - 969 (186 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 236 (82 выздоровели)
  • Одесская обл. - 734 (43 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 263 (179 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1104 (347 выздоровели)
  • Сумская обл. - 161 (89 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1065 (547 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 773 (119 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 167 (104 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 235 (55 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 363 (200 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2647 (563 выздоровели)
  • Черниговская обл. -105 (25 выздоровели).

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