В Луганской области штормовое предупреждение: гроза и заморозки

В Луганской области на 16 мая объявлено штормовое предупреждение.

По оперативной информации Луганского областного центра по гидрометеорологии ночью и утром 16 мая 2020 года местами по Луганской области ожидается значительный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью и днем 17 мая по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 -5 градусов мороза, на востоке области сильные заморозки 0 -5 градусов мороза в воздухе.