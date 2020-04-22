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В Луганской области штормовое предупреждение: гроза и заморозки

Сегодня, 14:43 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области на 16 мая объявлено штормовое предупреждение. 
По оперативной информации Луганского областного центра по гидрометеорологии ночью и утром 16 мая 2020 года местами по Луганской области ожидается значительный дождь, гроза, при грозе усиление ветра до 15-20 м/с.
Ночью и днем 17 мая по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 -5 градусов мороза, на востоке области сильные заморозки 0 -5 градусов мороза в воздухе.


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