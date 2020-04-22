В Станице Луганской митинговали предприниматели - невозможно начать торговлю на рынках

Мнение что решения правительства Зеленского, выдаваемые второпях и без оценки факторов влияния и рисков получили очередное подтверждение.

Из-за распространения пандемии коронавируса, правительство Украины вынужден был пойти на введение карантинных мероприятий на территории государства. Эти меры положительно повлияли на сдерживание пандемии и сохранили пожалуй сотни тысяч жизней украинский. С другой стороны это существенно повлияло на материальное положение многих слоев населения. Одними из таких людей являются физические лица предприниматели, зарабатывали розничной торговлей вне магазинов. А для многих это единственный источник дохода. Хотя карантин постепенно ослабевают, но это категория предпринимателей пока, что не может работать так, как раньше.

Вчера Кабмин разрешил торговлю непродовольственными товарами на рынках в городах Украины. В решении прописаны ряд условий для обеспечения защиты от возможного заражения продавцов и посетителей - антисептики, обязательное наличие маски, барьеры в виде пленки или пластика.

Контроль за соблюдением этих требований возложен на контролирующие органы. А обеспечение всех мер безопасности - на юридичекие лица-владельцы рынков.

При этом в Кабмине Зеленского не подумали - а что делать тысячам населенных пунктов и сел в Украине, где нет юридического лица управляющего рынком. Да и сами рынки обычно представляют собой несколько простых прилавков и пару киосков.

Сегодня в Станице Луганской предприниматели вышли на митинг с требованием решить вопрос торговли.

Но, факт отсутствия рынков, как юридических учреждений согласно закону, на территории Станично-Луганского района и в частности в Станице Луганской, существенно ограничивает возможности начать работу предпринимателям.

В свою очередь чиновники предложили несколько вариантов восстановления работы предпринимателей в рамках действующих законов, на территориях существующих торговых площадок и пошагово рассказали алгоритм действий.

И первый шаг, это обращение в органы местного самоуправления, то есть сельских, поселковых советов.

При этом местные власти могут просто разрешить торговлю и снять ограничения на торговлю, оставив соблюдение необходимых мер безопасности - ношение масок и обработку антисептиком. Но пойдут ли они на это, чтобы помочь оставшимся без средств к существованию людям. Или будут и дальше выполнять рекомендации правительства Зеленского, которые не имеют ничего общего с реальной жизнью в Украине.