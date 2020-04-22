Бюджеты местных громад Луганской области получили 134 млн гривень единого налога

В Главном управлении ГНС в Луганской области сообщили, что субъекты хозяйствования в течение января - апреля 2020 заплатили 134,3 млн гривень единого налога.

В ведомстве отметили, что основная часть поступлений единого налога, а это 73,8 млн гривень, уплаченная физическими лицами - предпринимателями, которые работают на упрощенной системе налогообложения. Юридические лица - плательщики единого налога III группы перечисляли в местную казну 10600000 грн, сельскохозяйственные товаропроизводители - 49,8 млн гривень.

По сравнению с показателями января - апреля 2019 поступления единого налога увеличились на 13,4 млн гривень или 11%.

Напомним, всего за январь - апрель 2020 году местные бюджеты Луганкой области получили 1 млрд 63 млн гривень от налогоплательщиков.