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В Минске состоялось первое заседание по Донбассу с участием обновленной украинской делегации

Сегодня, 11:25 citynews.net.ua | Напечатать

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украина на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом Президента Владимира Зеленского.

Первое, что Украина отметила в формате Трехсторонней контактной группы, в составе которой — Украина, Россия и ОБСЕ, — это важность выполнения договоренностей лидеров «Нормандской четверки», достигнутых во время саммита в Париже. Особенно подчеркивалась необходимость выполнения безопасности требований, в частности относительно соблюдения установившегося режима тишины.

В рамках работы безопасности группы Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Украина, несмотря на карантинные мероприятия, со своей стороны полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата.

СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В гуманитарной группе продолжена работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц и списков пропавших без вести. Украинская сторона настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате «всех на всех», определенном в пределах Нормандской встречи 9 декабря 2019. Кроме того, Украина настояла на обеспечении доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях Украины. Украина призвала соблюдать Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания (1987 г.) И Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (1984 г.).

Также раз подчеркнута необходимость открытия новых КПВВ на линии разграничения, учитывая прежде всего на гуманитарные критерии, и указано, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Россия уже выразила недовольство встречей и предложениями Украины.

На вчерашней онлайн-встрече контактной группы по Донбассу новые представители Украины «продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать» с кремлевскими марионетками из ОРДЛО. Это следует из комментария представителя РФ в минском процессе Бориса Грызлова российскому Интерфаксу.

Москва предложила внести в протокол контактной группы «обязательство Украины в течение недели показать проект об интеграции формулы Штайнмайера в закон об особом статусе ОРДЛО. Украина отказалась», подчеркнул он.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиту прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.


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