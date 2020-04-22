В Луганской области жители прифронтовых сел живут без магазинов, медицины и свободы передвижения

4 мая, мониторинговая миссия Восток SOS побывала в трех поселках, которые находятся в так называемой красной зоне Станично-Луганского района, - Песчаное, Болотенное и Старый Айдар возле Счастья. Доступ к трем населенным пунктам ограничен военными. Мониторинговая группа выяснила, как дополнительные ограничения свободы передвижения влияют на жизнь местных жителей.

Болотенное: подсчет жителей и особое разрешение на проезд

Жители поселка Болотенное каждые полгода вынуждены подавать списки жителей и всех, кто может заезжать к населенному пункту. Каждый раз по этим спискам жители села проходят проверку силовыми структурами. Чтобы посторонние лица (родственники или знакомые жителей) смогли проехать в село, нужно заблаговременно согласовать этот процесс с военными и получить разрешение. В населенном пункте нет аптеки, фельдшерского пункта и магазина, автомагазин приезжает два раза в неделю. Жители Болотенного преимущественно

пенсионного возраста.

Песчаное: Без дорог, медицины и магазина

Поселок Песчаное был полностью закрыт на въезд и выезд в течение 9 дней в марте-апреле текущего года. Местные жители не могли выехать в аптеку или магазин, которых нет непосредственно в населенном пункте. Автомагазин в поселки не приезжает, рынки в ближайших селах закрыты в связи с карантином, а единственная грунтовая дорога, по которой можно уехать из Песчаного, в случае длительного дождя становится непригодной для проезда на гражданском транспорте.

Всего в селе проживает около 20 человек в возрасте от 58 до 82 лет. Положение местных жителей является критическим, поскольку даже в продовольственных товаров и медицинских препаратов доступ ограничен.

Старый Айдар: Нет медицины и въезд по прописке

В поселке Старый Айдар военные разобрали пешеходный мост через реку, который собственными силами сделали жители деревни на месте разрушенного автомобильного моста. Этот пешеходный мост соединял населенный пункт с городом Счастье, где жители Старого Айдара могли сбывать продукцию собственного производства и получить административные или медицинские услуги.

Мост был разобран почти месяц, военные восстановили движение лишь после публичной огласки ситуации.

В самом поселке нет аптеки, фельдшерского пункта и школы. Сейчас въезд в село ограничен, проезжать могут только местные жители, а въезд посторонних лиц, в том числе автомагазина, заблаговременно должен быть согласован с военными. По словам жителей Старого Айдара, военные пытались ограничить доступ к пастбищам. Также жители жаловались на нападения бездомных собак, оставленных военными предыдущих ротаций и дачниками.





По словам жителей всех трех населенных пунктов объемы помощи от гуманитарных организаций существенно уменьшились, что на фоне экономического ухудшения, связанного с карантином, может привести к гуманитарному кризису.

При этом, по мнению мониторов БФ, что ограничение свободы передвижения и особый порядок въезда-выезда к поселкам Болотенное, Песчаное и Старый Айдар, не имеют законных оснований.