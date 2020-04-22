В Украине придумали план восстановления транспорта, но сроки пока не называют

Министерство инфраструктуры представило план восстановления регулярного пассажирского сообщения в Украине.

Как сообщил глава министерства, Владислав Криклий на своем Telegram-канале, всего планируется 3 этапа.

О сроках реализации этого плана пока не сообщается, но ожидается что постепенное восстановление транспортного сообщения начнется с 22 мая.

Также вчера «Укрзализныця» представила план восстановления пригородного сообщения, который планируется в два этапа.

Как сообщили в пресс-службе УЗ, на первом этапе восстановления сообщения планируется запуск 745 пригородных поездов для подвоза граждан к местам работы в часы «пик». На втором этапе запустят еще 571 поезд и таким образов полностью восстановят пригородное движение.