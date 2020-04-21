На Северодонецком объединении «Азот» восстановлен выпуск жидкой углекислоты. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Производственные мощности отделения углекислоты цеха разделения воздуха позволяют производить и отгружать потребителям порядка 1500 тонн товарной продукции в месяц. Переработка газообразного диоксида углерода в жидкую углекислоту стала возможной с восстановлением на предприятии в марте полного производственного цикла и началом выпуска аммиака» – отметил Леонид Бугаев, Председатель правления «АЗОТа».

Жидкий диоксид углерода применяют в пищевой промышленности при производстве сухого льда, для охлаждения, замораживания и хранения пищевых продуктов, для изготовления газированных напитков. Также продукт используется при сварке в качестве защитного газа, как хладагент в химической промышленности, в системах пожаротушения, в медицинской и фармацевтической отраслях.

Северодонецкий «Азот» производит углекислоту высшего сорта согласно стандарту ДСТУ 4817:2007. Поэтому многие потребители приобретают именно ее для применения в пищевой промышленности.

«Жидкая углекислота не входит в линейку наших основных продуктов, однако если есть возможность расширить ассортимент выпускаемой товарной продукции, мы используем эту возможность. Сфера применения углекислоты постоянно расширяется, и мы готовы предложить потребителям действительно качественный продукт» – подчеркнул Леонид Бугаев.

В марте на предприятии также возобновлен выпуск промышленных газов: аргона, азота и кислорода медицинского качества.