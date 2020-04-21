С 1 сентября 2020 года украинцы смогут выезжать в Беларусь только по загранпаспортам

Кабинет министров частично ограничил безвизовый режим с Беларусью, отменив с 1 сентября возможность пересечения границы с этой страной по паспорту гражданина Украины.

Как сообщили в пресс-службе, 1 сентября 2020 года прекращается использование паспорта гражданина Украины для выезда в Республику Беларусь через пункты пропуска на украинско-белорусской государственной границе. Такое решение принято сегодня на заседании Кабинета Министров Украины.

На территорию Республики Беларусь украинцы будут выезжать по заграничным паспортам.

По мнению чиновников это позволит улучшить защиту украинских граждан - в случае потери за границей внутреннего паспорта идентификация зарубежными учреждениями является длительной и сложной в отличие от оперативных процедур документирования путешествующих в случае потери загранпаспортов.

Кроме того, будет уменьшено время прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается специальными приборами.

Также будет решен вопрос проведения безошибочной проверки информации о наличии ограничений на пересечение границы в соответствии с поручениями уполномоченных государственных органов и по базам Интерпола. Ведь отсутствие во внутреннем паспорте информации о лице латиницей исключает автоматическое считывание информации из документа.

При возвращении домой с территории Республики Беларусь Государственная пограничная служба будет беспрепятственно пропускать по внутренним паспортам.