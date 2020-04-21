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Верховная Рада приняла «антиколомойский» закон о банках

Вчера, 15:37 citynews.net.ua | Напечатать

Верховная Рада поддержала в целом так называемый «антиколомойский» законопроект № 2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, к которому было предложено 16 000 поправок.

За соответствующее решение проголосовали 270 депутатов.

За закон проголосовали: «Слуги народа» — 200, ЕС — 23, «За майбутнє — 3», «Голос» — 18, «Довіра» — 16, внефракционные — 10.

Перед принятием закона в Верховную Раду прибыл президент Владимир Зеленский. Он призвал депутатов принять закон, чтобы помочь украинской экономике. 

 

Законопроект № 2571 — это пакет изменений в банковское законодательство, которые в том числе касаются судебных разбирательств вокруг решений Национального банка. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014–2015 годов.

Документ уточняет, что экс-владельцы банков-банкротов могут в суде признать действия государства неправомерными, но не могут вернуть контроль над национализированными или ликвидированными банками. При этом они могут претендовать на материальную компенсацию, но для этого должны доказать свои убытки с помощью международного аудитора.

Этот законопроект оставался последним условием для продолжения сотрудничества с МВФ. 

Оппозиционная платформа «За життя», депутаты которой известны своими пророссийскими взглядами, голосовала против закона. «Батькивщина» Юлии Тимошенко отказазалась голосовать.


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