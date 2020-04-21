В Украине за 3 месяца планируют создать ОТГ из районов

Официальная парламентская газета «Голос Украины» от 13 мая опубликовала закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения территорий и административных центров территориальных общин» (№ 562-IX).

Закон, который вступает в силу 14 мая, уполномочил КМУ определять админцентры и территории общин на основе перспективных планов и подготовить законопроекты по районам, указали в Минрегионе.

«Закон нормирует вопрос определения административных центров территориальных общин и утверждение территорий территориальных общин. Теперь и до принятия закона об административно-территориальном устройстве, это будет осуществлять Кабинет министров Украины на основе утвержденных перспективных планов формирования территорий общин Автономной Республики Крым, областей», — разъяснили в министерстве.

В 2020 году первые местные выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских глав территориальных общин, территории которых утверждены Кабмином, будут проводятся одновременно с очередными местными выборами 2020 года.

ЦИК должна обеспечить формирование избирательных округов и проведение местных выборов на основе территорий территориальных общин, определенных Кабмином, добавили в Минрегионе.

«В законе сказано, что в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона, Кабинет министров должен подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекты о ликвидации и образовании районов», — сообщили в министерстве.