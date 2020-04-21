Сегодня Луганскую область обстреляли из минометов - ранен боец ВСУ

Сегодня, 13 мая, в очередной раз проигнорировав мирные договоренности, вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил, на Луганском направлении.

В результате обстрела один украинский военній получил осколочное ранение. Пострадавший был оперативно доставлен в лечебное учреждение для надлежащей медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-центре ООС, ответнім огнем украинским военнім удалось подавить огневую точку. Потери среди террористов пока неизвестны.