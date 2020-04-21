В Украине правительство Зеленского собирается продолжать карантин после 22 мая

После 22 мая карантин в Украине будет продолжен, но полномочия об ослаблении карантина будут переданы органам местной власти. Об этом заявил на внеочередном заседании ВР во время часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«22 мая — дата, до которой продолжается карантин, он будет продлен, но с постепенным переходом к «адаптивной модели», когда мы будем и дальше смягчать карантинные меры против эпидемии, но при этом будем передавать все больше полномочий на места, для того, чтобы можно было локализовать болезнь в городе, где она возникает», — добавил Шмыгаль.

Похоже что в правительстве Зеленского придумали хитрый план по перекладыванию ответственности за карантинные ограничения на местную власть. Уничтожив половину малого бизнеса в Украине введением тотального запрета на работу, в правительстве Шмыгаля решили после 22 мая карантинные ограничения оставить на усмотрение местного самоуправления.

Таким образом чиновники Зеленского надеются при спаде заболеваемости получить симпатии избирателей для действующей власти, которая не стала продлять ограничения. А в случае новых вспышек коронавируса вся ответственность ляжет на самоуправление, которое ослабило режим карантина.

Несмотря на смягчение карантина, в Черновицкой области решили продлить действие ряда ограничений, учитывая уровень заболеваемости COVID-19 в регионе. В частности, продолжает действовать запрет на работу субъектов хозяйствования торгового и бытового обслуживания населения и посещение детских и спортивных площадок.