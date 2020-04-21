В Украине 12 мая выявлено 402 новых заболевших COVID-19

В Украине за 12 мая подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, из них положительными оказались 16425 проб.

На амбулаторном лечении находятся 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3716 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины: