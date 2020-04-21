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В Украине 12 мая выявлено 402 новых заболевших COVID-19

Сегодня, 10:16 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 12 мая подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.

Всего в Украине с начала тестирования исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, из них положительными оказались 16425 проб.

На амбулаторном лечении находятся 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3716 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)
  • м. Киев - 1960 (169 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
  • Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)
  • Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели)
  • Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).

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В Украине 12 мая выявлено 402 новых заболевших COVID-19 » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня