В Украине 12 мая выявлено 402 новых заболевших COVID-19

В Украине 12 мая выявлено 402 новых заболевших COVID-19Сегодня, 10:16
В Украине за 12 мая подтверждено 402 новых случая заболевания коронавирусом COVID-19.
Всего в Украине с начала тестирования исследовано 192 247 образцов методом ПЦР, из них положительными оказались 16425 проб.
На амбулаторном лечении находятся 11 241 пациент, из них 925 детей и 2637 медработников. Всего нуждались в госпитализации 5184 человек, из них 205 детей. В подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 218 человек, в том числе один ребенок и 19 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 439 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
3716 пациента уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Заболеваемость коронавирусом по областям Украины:
- Винницкая обл. - 628 (309 выздоровели)
- Волынская обл. - 510 (127 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 773 (79 выздоровели)
- Донецкая обл. - 102 (26 выздоровели)
- Житомирская обл. - 530 (67 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 764 (114 выздоровели)
- Запорожская обл. - 331 (135 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1144 (334 выздоровели)
- м. Киев - 1960 (169 выздоровели)
- Киевская обл. - 1049 (179 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 428 (273 выздоровели)
- Луганская обл. - 42 (15 выздоровели)
- Львовская обл. - 870 (168 выздоровели)
- Николаевская обл. - 225 (63 выздоровели)
- Одесская обл. - 680 (39 выздоровели)
- Полтавская обл. - 257 (136 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1045 (199 выздоровели)
- Сумская обл. - 157 (81 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1028 (362 выздоровели)
- Харьковская обл. - 672 (81 выздоровели)
- Херсонская обл. - 165 (96 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 196 (54 выздоровели)
- Черкасская обл. - 346 (160 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 2444 (429 выздоровели)
- Черниговская обл. - 79 (19 выздоровели).