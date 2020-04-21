Жители Луганской области смогут получить бесплатную правовую помощь по финансовым вопросам

Ограничения, введенные правительством Украины в связи с распространением COVID-19 сопровождаются рядом законодательных изменений, в том числе — и по уплате налогов, ЕСВ (единого социального взноса), начисления пени и штрафов по кредитным обязательствам, расчета страхового стажа, уплаты коммунальных платежей и тому подобное.

Если Вы не уверены, как в период карантина платить кредит или осуществлять другие платежные операции; переживаете, как не стать «жертвой» финансового мошенничества — можете дистанционно обратиться в юридическую клинику и получить бесплатную правовую помощь.

Правовые консультации предоставляют юридические клиники, отобранные для участия в проектах «Консультации юридических клиник для потребителей финансовых услуг».

Юридические клиники оказывают правовую помощь в таких вопросах:

Привлечение вкладов (депозитов);

Выдача кредитов;

Ведение текущих счетов, выпуск платежных карточек и их обслуживания;

Перевод средств;

Страховые услуги;

Деятельность торговцев ценными бумагами, депозитарных учреждений, инвестиционных фондов;

Финансовый лизинг;

Деятельность негосударственных пенсионных фондов и тому подобное.

Кроме этого, юридические клиники бесплатно предоставляют правовые консультации по вопросам хозяйственного, земельного, трудового, административного и гражданского отраслей права.

Контакты юридической клиники в Луганской области:

Правовая лаборатория клинических методов обучения «Pro bono» Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля

e-mail: pro.bono@pravo-snu.lg.ua

тел .: (099) 060-12-47

адрес: 93400, Луганская область, г. Северодонецк, пр. Центральный, 59а, ауд. 318

Эта деятельность осуществляется благодаря поддержке Агентства США по международному развитию в рамках гранта, предоставленного Проект USAID «Трансформация финансового сектора»