Ограничения на въезд и выезд в оккупированный Луганск пока не собираются отменять

Несмотря на ослабление карантина в Украине с 12 мая и решение продлить общегосударственный карантин до 22 мая, ограничения на пересечение линии разграничения с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей пока не собираются отменять до отдельного распоряжения.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, во время действия этих ограничений въехать/выехать на оккупированніе территории возможно только по отдельному решению командующего объединенных сил при веских причинах гуманитарного характера, или критических жизненных обстоятельств.

С 22 марта Командующий объединенных сил предоставил 283 таких индивидуальных разрешения. Основная часть - 236 положительных решений - были предоставлены для пересечения линии разграничения в КПВВ «Станица Луганская».

Иногда люди, которые едут на оккупированную территорию под давлением критических жизненных обстоятельств, не могут пересечь линию разграничения даже при наличии положительного решения командующего объединенных сил.

Более двух десятков человек, которых украинские пограничники с отдельными решениями пропустили, пророссийские боевики заворачивали в «серую зону». Сотрудники Госпогранслужбы оперативно обеспечивали возвращение таких граждан на контролируемую территорию.

Просим граждан, которые планируют пересекать линию разграничения, учесть карантин и действия представителей незаконных вооруженных формирований.