В оккупированном Луганске ослабили карантин с 13 мая

В оккупированном Луганске ослабили карантин с 13 маяСегодня, 12:24
В оккупированном Луганске российские террористы решили ослабить карантинные запреты, копируя решения властей РФ, где наблюдается рекордное количество заболевших COVID-19 - более 200 тысяч.
С 13 мая в Луганске разрешили возобновить работу:
- рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;
- объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);
- салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);
всех видов общественного транспорта (городской, в т.ч. электрический и такси, пригородный);
- дошкольных образовательных учреждений.
Кроме Луганска, запреты перестанут действовать в Брянке и Стаханове.
Тем не менее, в ряде оккупированных городов Луганской области, где жители лишены доступа к качественной медицинской помощи, продолжат действовать запреты.
Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.
К этому списку был добавлен также поселок городского типа Фрунзе Славяносербского района, там строгий режим самоизоляции граждан будет введен с 23.00 часов 12 мая 2020 года.
Фото: из ЖЖ Максим Мирович