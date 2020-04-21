В оккупированном Луганске ослабили карантин с 13 мая

В оккупированном Луганске российские террористы решили ослабить карантинные запреты, копируя решения властей РФ, где наблюдается рекордное количество заболевших COVID-19 - более 200 тысяч.

С 13 мая в Луганске разрешили возобновить работу:

рынков всех форм собственности, а также предприятий, осуществляющих оптовую торговлю продовольственными товарами;

объектов розничной торговли непродовольственной группой товаров, в том числе на рынках, торговых центрах, торгово-развлекательных центрах (комплексах);

салонов красоты, парикмахерских, косметологических кабинетов (ограничение в отношении работы спа-салонов, массажных салонов, фитнесс-центров, соляриев, бань, саун продолжается до особого распоряжения);

всех видов общественного транспорта (городской, в т.ч. электрический и такси, пригородный);

всех видов общественного транспорта (городской, в т.ч. электрический и такси, пригородный); дошкольных образовательных учреждений.

Кроме Луганска, запреты перестанут действовать в Брянке и Стаханове.

Тем не менее, в ряде оккупированных городов Луганской области, где жители лишены доступа к качественной медицинской помощи, продолжат действовать запреты.

Отмена вышеуказанных ограничений не распространяется на территории населенных пунктов, в которых введен строгий режим самоизоляции граждан, а именно: на города Свердловск, Перевальск, Алчевск, Первомайск.

К этому списку был добавлен также поселок городского типа Фрунзе Славяносербского района, там строгий режим самоизоляции граждан будет введен с 23.00 часов 12 мая 2020 года.

Фото: из ЖЖ Максим Мирович