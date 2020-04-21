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За 11 мая в Украине выявлены 375 новых случаев заболевания COVID-19

Сегодня, 10:46 citynews.net.ua | Напечатать

За 11 мая в Украине выявлен 375 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 187 307 образцов методом ПЦР, из них 16023 дали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 580 (309 выздоровели)
  • Волынская обл. - 496 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 748 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 525 (54 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 748 (101 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 331 (125 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1133 (294 выздоровели)
  • м. Киев - 1930 (138 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1023 (173 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 425 (243 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. - 825 (158 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 225 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. - 653 (39 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 248 (112 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1028 (149 выздоровели)
  • Сумская обл. - 157 (74 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1021 (362 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 623 (80 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 162 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 182 (53 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 343 (147 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2396 (390 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 79 (15 выздоровели).

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