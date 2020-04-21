За 11 мая в Украине выявлены 375 новых случаев заболевания COVID-19

За 11 мая в Украине выявлен 375 новых случаев заболевания COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 187 307 образцов методом ПЦР, из них 16023 дали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении находятся 11 013 пациентов, из них 908 детей. Всего нуждались в госпитализации 5010 человек, из них 197 детей и 554 медиков. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 211 человек, в том числе один ребенок.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 425 человек, из них 23 медработника. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3373 пациента уже выздоровели, в частности 858 медработников, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость COVID-19 по областям Украины: