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За 9 мая в Украине выявлено 522 новых случая COVID-19

Вчера, 11:35 citynews.net.ua | Напечатать

В Украине за 9 мая выявлено 522 новых случая COVID-19. 

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 176 403 образцов методом ПЦР, из них 15232 показали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость по областям Украины:

  • Винницкая обл. - 544 (291 выздоровел)
  • Волынская обл. - 470 (119 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 704 (75 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 100 (20 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 517 (54 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 695 (99 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 328 (120 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1116 (218 выздоровели)
  • м. Киев - 1805 (138 выздоровели)
  • Киевская обл. - 972 (119 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 416 (239 выздоровели)
  • Луганская обл. - 42 (14 выздоровели)
  • Львовская обл. - 753 (152 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 221 (49 выздоровели)
  • Одесская обл. - 636 (32 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 246 (106 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 926 (142 выздоровели)
  • Сумская обл. - 154 (74 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 999 (310 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 572 (67 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 159 (80 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 175 (49 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 341 (144 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 2268 (338 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 73 (11 выздоровели).

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