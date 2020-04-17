За 9 мая в Украине выявлено 522 новых случая COVID-19

В Украине за 9 мая выявлено 522 новых случая COVID-19.

Всего в Украине с начала эпидемии исследовано 176 403 образцов методом ПЦР, из них 15232 показали положительный результат на COVID-19.

На амбулаторном лечении 10 470 пациентов, из них 871 ребенок и 2431 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4762 человек, из них 185 детей и 533 медики. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 201 человек, в том числе один ребенок и 17 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 391 человек, из них 21 медработник. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

3060 пациентов уже выздоровели, - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Заболеваемость по областям Украины: