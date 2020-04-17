Официально: Переговоры с МВФ без «антиколомойского» закона невозможны

Дальнейшие переговоры с МВФ невозможны, пока законопроект о банках № 2571-д не будет принят. Об этом заявил министр финансов Сергея Марченко во время заседания финансового комитета Верховной Рады. Сообщает Лига.net.

Украина не сможет продолжить переговоры о новой краткосрочной программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) без принятия во втором чтении законопроекта о банковском регулировании № 2571-д (так называемый «антиколомойский»).

«Мы получили сообщение, что без голосования за этот законопроект, дальнейшие переговоры с МВФ невозможны», — сказал министр.

Также Марченко уточнил, что Украина обсуждает с Фондом программу финансирования stand-by на полтора года. Сумма финансирования — 5 млрд $ в течение 2020–2021 года, добавил глава Минфина.