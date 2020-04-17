Зеленский на границе с Россией возложил цветы в память о жертвах Второй мировой войны

В Украине 8 мая отмечают День памяти и примирения, 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский в Луганской области посетил мемориальный комплекс «Украина — освободителям» в пгт Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский возложил цветы у Вечного огня, а также поставил лампадки у скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди прильнула освобожденная из нацистской неволи женщина.

Рядом с памятником в Меловом расположена братская могила, в которой покоятся сотни известных и неизвестных солдат, погибших во время освобождения Мелового. Всего 1066 имен высечены на 27 мемориальных досках у братской могилы.

Стоит отметить, что Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Датой начала этой войны официально считается 1 сентября 1939 года, года Германия и СССР начали практически одновременный захват Польши.



